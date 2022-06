Le Montreux Jazz a dévoilé son programme gratuit

Le Montreux Jazz Festival, après avoir déjà dévoilé son affiche payante, a annoncé le 9 juin 2022 le très riche programme de ses scènes gratuites. «Il y aura des centaines de concerts à voir à l’œil, mais franchement, je ne connais pas le nombre exact», avoue amusé et un brin emprunté Rémi Bruggmann, coprogrammateur. On lui pardonne. Lui et ses acolytes en charge de la programmation ont turbiné comme des dingues durant «même pas deux mois» pour dresser le menu du gratuit (450 activités selon le communiqué). «C’est un festival dans le festival. Un casse-tête complexe à monter où l’on essaie de ne pas proposer le même style dans les différents endroits. Et où l’on fait également attention aux horaires, pour que les live ne se déroulent pas en même temps. Notre souhait est d’inviter les festivaliers à se déplacer, à partir aux découvertes d’un endroit à l’autre».