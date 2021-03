«C’est un joli cadeau de Pâques, non?», plaisante Mathieu Jaton, au bout du fil. Plus sérieusement, pour le directeur du Montreux Jazz Festival, le projet est «réaliste» et «agile»: «La prise de risque est calculée. Notre set-up en quatre zones distinctes est agile et flexible avec des capacités moindres, qui correspondent, pour le Palace et les Jardins, à ce que nous avons déjà fait en 2020 lors d’Autumn of Music. On peut diminuer les jauges facilement si on nous le demande. On est, en plus, dans le tir des prévisions de ce qui pourrait être autorisé cet été. A la différence d’autres festivals, anglais ou français, on a préféré miser sur le côté intimiste.» Il évoque également une possible augmentation de la capacité, si la situation le permet. «Mais on n’est pas parti de ce principe-là. Notre projet, c’est plutôt Small Is Beautiful (ndlr: Petit, mais beau, en français).» Le Vaudois précise également qu’il ne prévoit pas d’attroupements sur les quais pour voir les concerts sur la scène du lac: «Elle sera orientée de telle manière qu’on ne verra rien depuis le bord.»