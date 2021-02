Festival : Le Montreux Jazz vous fait découvrir de nouveaux talents

Le festival vaudois a créé une marque digitale, Spotlight, dont le but est de promouvoir des artistes émergents.

En 2021, le raout montreusien se diversifie. Notamment sur le Net avec sa nouvelle marque, Spotlight, qui vise à mettre en lumière des talents émergeants. Dès que la situation sanitaire le permettra, cette marque se déclinera également physiquement avec des événements partout en Suisse y compris naturellement durant le Montreux Jazz en juillet. «L’absence de concerts et de festivals a fortement impacté l’éclosion de nouveaux artistes. Chez nous, plus d’une centaine de talents émergents se produisent habituellement chaque été sur nos différentes scènes. Avec le lancement de Spotlight, nous pourrons désormais faire connaître de nouveaux artistes tout au long de l’année sur nos différents canaux digitaux, indépendamment du programme du festival», explique Mathieu Jaton.

Concrètement, ce soutien se présentera sous trois formes: l’artiste du mois, une playlist mise à jour chaque mois et une sélection annuelle des artistes à suivre durant l’année. L’artiste du mois sera mis en avant sur les différents canaux du Festival à travers des «contenus originaux». Il participera également à des live diffusés en streaming. L’événement souligne qu’un «accent particulier sera mis sur les talents suisses dans cette catégorie». Quant à la playlist, ce sont les programmateurs du Montreux Jazz qui s’en chargeront. Ils sélectionneront vint morceaux «qui reflètent l’actualité musicale et leurs nouvelles découvertes». Et, pour finir, les 20 artistes à suivre durant l’année. L’idée rappelle un peu le prestigieux BBC Sound Of qui avait prédit les succès d’Adele, Mika, Ellie Goulding ou Sam Smith par exemple. Dans la sélection 2021, on citera Yseult, Tate McRae, Ashnikko, Foushee, The Kid Laroi ou encore la Suissesse Priya Ragu, présentée par le Montreux Jazz comme «la nouvelle perle helvétique du r’n’b».