La Serie A dans le viseur

Le Monza de Berlusconi veut rêver plus grand

La promotion du club de Lombardie en Serie B a été officialisée lundi. Mais l’ancien chef du gouvernement italien et président de l'AC Milan vise plus haut.

NurPhoto via AFP

Racheté en 2018 par Silvio Berlusconi, le club de Monza a été officiellement promu lundi en Serie B (2e division) et l'ancien chef du gouvernement italien et président de l'AC Milan vise déjà plus haut. «Monza construira une équipe pour viser le sommet de la Serie B», a déclaré Berlusconi dans une interview à paraître le 11 juin dans Il Cittadino di Monza e della Brianza, un journal local, qui en publie lundi quelques extraits.