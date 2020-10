Fonte des glaciers : Le Morteratsch ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir

La fonte des glaciers est un symptôme évident du changement climatique. Voici une modélisation de la disparition d’un symbole des Grisons.

L’exposition permet aux visiteurs d’assister, «pour ainsi dire physiquement», aux transformations significatives des glaciers et du paysage. Toutes les visualisations de l’évolution du glacier reposent sur des séries de mesures hydrologiques et glaciologiques s’étalant sur 150 ans, ainsi que sur les toutes dernières projections climatiques suisses. Grâce à plusieurs centaines de photographies prises sur le terrain, les visiteurs ont aussi la possibilité de découvrir le Val da Morteratsch en réalité virtuelle. Entre 1878 et 1998, le glacier a reculé de 1,8 km avec une moyenne annuelle d'environ 17,2 mètres. Le recul s'est accéléré ces dernières années avec une moyenne de 30 mètres par an de 1999-2005.