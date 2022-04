Guerre en Ukraine : Le Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, a coulé

Le naufrage du Moskva constitue pour la Russie l’un de ses plus gros revers depuis le début de la guerre en Ukraine et une humiliation majeure.

Il avait indiqué plus tôt dans la journée que l’incendie à bord était «circonscrit», et que le croiseur «gardait sa flottabilité», tout en affirmant enquêter sur les causes du sinistre. Aucun bilan de pertes éventuelles n’a été fourni.