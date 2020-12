web : Le moteur de recherche Qwant ferme dans certains pays

Le service, qui se dit respectueux de la vie privée, a annoncé ne pas pouvoir fournir un niveau de qualité suffisant dans certaines régions.

Le service français qui, comme l’autre rival de Google DuckDuckGo, se présente comme respectueux de la vie privée, précise qu’il reste disponible dans plus de 30 pays (la Suisse fait partie de la liste d’après une vérification rapide) et dans 10 langues différentes. Il ajoute qu’il est tout de même possible d’accéder au moteur de recherche dans les pays concernés par la fermeture. Il suffit d’utiliser un logiciel VPN (Virtual Private Network, en anglais, à savoir un réseau virtuel privé), explique Qwant. Pour rappel, ce type d’outil conçu pour protéger la vie privée en ligne permet aussi de contourner les restrictions géographiques en faisant transiter les données via l’adresse IP d’un autre pays. En l’occurrence, un de ceux dans lequel Qwant est toujours accessible.