France : Le Moulin Rouge accusé de maltraitance animale

«Nous n’avons jamais fait et ne ferons jamais de maltraitance animale», avait déclaré le Moulin Rouge fin décembre.

Le Moulin Rouge, célèbre salle de cabaret parisienne, se retrouve accusé de maltraitance animale pour la mise en scène dans un bassin de pythons non habitués à l’eau selon des spécialistes, ce que le cabaret dément.

«Ce n’est pas leur place!»

Dans le spectacle quotidien du Moulin Rouge , une danseuse plonge dans un bassin transparent et manipule de grands pythons, qui tentent de maintenir leurs têtes hors de l’eau. L’association Paris Animaux Zoopolis (Paz) a lancé mardi une pétition en ligne adressée à la direction du cabaret contre «l’exploitation» des serpents dans la revue du Moulin Rouge.

«On demande à la direction du Moulin Rouge un engagement public de cesser d’utiliser les pythons et tout autre type d’animaux dans leur spectacle. Ce n’est pas leur place ! C’est contraire à leurs besoins, contraire à la condition animale», dit à l’AFP Amandine Sanvisens, cofondatrice de Paz, après avoir manifesté le 28 décembre devant le cabaret. «Pendant tout le numéro, le serpent cherche à garder la tête hors de l’eau. Cet environnement n’est pas adapté aux reptiles», estime-t-elle.

«Ce ne sont pas des nageurs»

«Nous n’avons jamais fait et ne ferons jamais de maltraitance animale», avait déclaré le Moulin Rouge au Parisien fin décembre. Selon le cabaret, ces reptiles sont «une espèce de python nageur qui est autant fait pour vivre dans un milieu aquatique que dans un milieu terrestre».

Pour Alice Georges, soigneuse animalière à la Ferme Tropicale de Paris, spécialisée dans les nouveaux animaux de compagnie (Nac), dont les reptiles, «immerger un serpent dans l’eau, excepté les serpents aquatiques comme l’anaconda, est contre nature». «Il doit avoir le réflexe de retenir sa respiration et il doit chercher à remonter à la surface pour respirer, ça doit le stresser. Et si l’eau est traitée, ce n’est pas bon pour lui», explique-t-elle. Sur la vidéo mise en ligne, la soigneuse animalière dit avoir reconnu des pythons réticulés et des pythons molurus. «Ce ne sont pas des nageurs. C’est horrible ce qu’on leur fait subir», s’est-elle indignée.