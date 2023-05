Suisse romande: Le moustique tigre gagne du terrain 

Identifié dans le Canton de Vaud pour la première fois en 2021, le moustique tigre y est désormais scientifiquement établi. L’espèce envahissante est installée dans les communes de Bourg-en-Lavaux, à Cully et à Nyon, depuis la fin de l’an dernier. En Valais, le diptère initialement signalé à Monthey a étendu son territoire. Il est désormais présent dans toute la zone urbaine de la plaine montheysanne et a atteint la commune voisine de Collombey-Muraz. Dans le Haut-Valais, le diptère apparaît de façon sporadique dans la zone douanière de Gamsen, à Brigue. Mais il ne semble toutefois pas s’y être établi.

Afin de freiner l’expansion de l’insecte, Vaud poursuit ses campagnes de monitorage et de prévention, qui ont débuté en 2019. L’objectif des autorités est de limiter la densité des populations de moustiques tigres, surveiller l’évolution de la situation et éviter la transmission locale de maladies, peut-on lire dans un communiqué du Canton. Le public est invité à participer à ces actions en supprimant les lieux de ponte. Les petites collections d’eau inerte (coupelles d’eau, vieux pneus, trous dans les murs, récipients abandonnés non couverts, arrosoirs, etc.) sont très prisées du moustique tigre. Tout individu actif de jour est à signaler sur la plateforme nationale www.moustiques-suisse.ch. Les efforts de surveillance donnent des résultats positifs dans le voisinage immédiat, car le moustique tigre a un très petit périmètre de vol. La prévention est d’autant plus importante qu’une fois qu’il est installé, il est difficile de l’éradiquer.