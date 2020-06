Canton de Vaud

Le moustique-tigre «pas invité à l’apéro»

Les autorités vaudoises ont lancé ce mardi une campagne de prévention pour freiner l’installation de l’insecte qui peut être vecteur de maladies tropicales. Elles appellent à la mobilisation citoyenne pour supprimer les gîtes de l’animal.

Le moustique-tigre est capable de piquer en plein jour et peut transmettre des maladies exotiques telles que la dengue, la maladie à virus zika et le chikungunya.

L’arrivée du moustique-tigre, insecte gênant et transmetteur de maladies, représente à terme un risque sanitaire. Pour freiner son installation, le canton de Vaud lance la campagne de prévention «ne l’invitons pas à l’apéro» .

L’arrivée du moustique-tigre est liée à la hausse des températures qui facilite sa nidification. Venu du sud, il est déjà largement présent dans les pays voisins. En Suisse, il est installé au Tessin et a été récemment identifié en Suisse romande, à Monthey (VS) et à Genève, relève le canton de Vaud mardi dans un communiqué.