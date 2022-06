Italie : Le Mouvement 5 étoiles menacé d’implosion sur la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine a des incidences sur la politique italienne. Le parti s’entredéchire, entre ceux qui veulent envoyer des armes à Kiev et ceux qui recherchent une solution politique.

Des dizaines de parlementaires italiens ont signé, mardi, pour former un nouveau groupe au sein du Mouvement 5 étoiles (M5S), menaçant de division le principal parti du gouvernement de coalition de Mario Draghi, en raison de la guerre en Ukraine, ont rapporté des médias.

Les armes pour Di Maio

Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio, ancien président du M5S et vice-premier ministre, s’oppose depuis des mois au chef actuel du parti, Giuseppe Conte, lui-même ancien premier ministre. Ces tensions ont atteint un pic dimanche, lorsque Luigi Di Maio a demandé à son parti d’arrêter de critiquer le gouvernement sur la guerre en Ukraine, notamment l’envoi d’armes pour aider Kiev à combattre les troupes russes.

«Je suis accusé par les dirigeants de ma force politique d’être atlantiste et proeuropéen, a-t-il écrit. Permettez-moi de dire que, en tant que ministre des Affaires étrangères, face à cette terrible guerre, je revendique fièrement d’être fortement atlantiste et proeuropéen.»

La diplomatie pour Conte

De son côté, Giuseppe Conte estime que Rome devrait se concentrer sur la recherche d’une solution politique. «Nous avons contribué en envoyant trois fois des armes, désormais il nous semble que notre contribution serait plus précieuse sur le front diplomatique», a-t-il déclaré début juin.

Le gouvernement de Mario Draghi a défendu l’envoi d’armes et d’argent liquide pour aider l’Ukraine, et l’imposition de sanctions économiques à la Russie. L’ancien président de la Banque centrale européenne, qui s’est rendu à Kiev la semaine dernière en compagnie des dirigeants français et allemand, a rappelé le vote majoritaire des parlementaires, en mars, en faveur de l’envoi d’armes.