États-Unis : Le mouvement «Black Lives Matter» proposé pour le Nobel de la paix

Un parlementaire norvégien a proposé le mouvement «Black Lives Matter» pour le Prix Nobel de la paix. Les candidatures pour le prestigieux prix devront être envoyées avant la date-limite du 31 janvier.

Fondé en 2013 aux Etats-Unis, le mouvement «est devenu l’un des plus puissants mouvements mondiaux de lutte contre l’injustice raciale», a déclaré samedi à l’AFP Petter Eide, député de la Gauche socialiste (SV). «Il a débuté il y a quelques années aux États-Unis (…) puis s’est étendu à de nombreux autres pays, renforçant la prise de conscience sur l’importance de la lutte contre l’injustice raciale», a-t-il poursuivi.

Après la mort de George Floyd, un Américain noir tué par un policier blanc en mai 2020 aux Etats-Unis lors d’une arrestation par la police, «Black Lives Matter» a interpellé de nombreuses institutions dans le monde pour réclamer du changement et une meilleure représentation.

Date limite du 31 janvier

Selon Petter Eide, il «a ouvert le débat et (attiré) l’attention dans de nombreux pays». Des dizaines de milliers de personnes (parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d’université, etc.) sont habilitées à soumettre une candidature au Nobel de la paix. Les candidatures, qui doivent être envoyées avant la date-limite du 31 janvier, sont généralement tenues secrètes à moins que leurs promoteurs ne choisissent de dévoiler leur choix.