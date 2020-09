Mali : Le mouvement de contestation rejette le plan de transition de la junte

Dénonçant des «pratiques antidémocratiques dignes d’une autre époque», Le Mouvement du 5 Juin s’est détaché dimanche du document adopté par les militaires concernant le retour du pouvoir civil.

La junte au pouvoir depuis deux semaines au Mali a annoncé mardi réunir partis et société civile, samedi et dimanche, pour des consultations sur la transition civile. (Mardi 1er septembre)

«Confiscation du pouvoir»

«Le M5-RFP dénonce les intimidations, les pratiques antidémocratiques et déloyales dignes d’une autre époque» et «se démarque du document produit qui ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien».

Président militaire ou civil ?

Or, certains partenaires internationaux du Mali, à commencer par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), réclament un retour des civils dans un an maximum, au terme d’une transition dirigée par des civils.

«Nous demandons et espérons la compréhension l’appui et l’accompagnement de la communauté internationale dans cette mise en oeuvre diligente et correcte de la charte et de la feuille de route de la transition», a déclaré le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, samedi à la clôture des travaux.