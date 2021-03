Sénégal : Le mouvement de contestation reporte une manifestation

Une médiation des milieux religieux, qui poussent en faveur de l’apaisement, a conduit au report de la «manifestation pacifique» prévue samedi au Sénégal.

Dans un communiqué, il «appelle le peuple à rester mobilisé et attentif» mais ne fixe pas de nouvelle date pour des manifestations. Le Sénégal a été le théâtre la semaine passée d’affrontements entre jeunes et forces de l’ordre, de pillages et de saccages après l’arrestation d’Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux candidats à celle de 2024.