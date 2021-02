Barcelone : Le mouvement indépendantiste catalan a perdu de son éclat

Les blocages quotidiens d’une grande artère de la capitale catalane, qui durent depuis octobre 2019, sont bien moins suivis qu’ils ne l’ont été.

«Avant la pandémie, nous étions plus nombreux mais les gens se sont lassés. Il y a une forme de désenchantement politique», regrette Amadeu Palliser, 70 ans.

Ces blocages quotidiens de l’avenue Méridienne, l’une des artères les plus importantes de la ville, ont démarré en octobre 2019.

Un millier de personnes avaient décidé de bloquer l’avenue. Désormais, ils ne sont plus que quelques dizaines éparpillés sur les huit voies et indifférents aux coups de klaxons et aux insultes des riverains ou des automobilistes.