Allemagne : Le mouvement Pegida sous surveillance policière

Le mouvement anti-islam Pegida, qualifié désormais d’«extrémiste», a été placé sous surveillance policière en Saxe.

Des partisans de Pegida assistent à un rassemblement le 26 octobre 2020, marquant le 6e anniversaire de la fondation du mouvement anti-immigration, à Dresde, dans l'est de l'Allemagne.

Les renseignements intérieurs de la région allemande de Saxe ont annoncé vendredi étendre leur surveillance policière aux membres du mouvement islamophobe Pegida né dans cette région de l’ex-RDA, le qualifiant «d’extrémiste» et «anticonstitutionnel». «Il n’est plus possible de considérer» le mouvement créé en 2014 «comme une composante de la scène d’extrême droite», a estimé l’antenne régionale de l’Office allemand de protection de la Constitution, le qualifiant désormais de «mouvement aux aspirations extrémistes manifestes».