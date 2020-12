Affaire Crypto : Le MPC classe la procédure pénale contre Crypto

Selon le Ministère public de la Confédération, il n’y a pas d’infraction à la loi sur le contrôle des exportations de la part de société zougoise de cryptage.

De plus, le MPC a ordonné la remise des appareils de chiffrages aux sociétés concernées, précise-t-il. La procédure pénale devait clarifier si des personnes de l’entourage de Crypto, société basée à Zoug, avaient sollicité l’exportation d’appareils de codage manipulés et si elles avaient caché certains aspects ou fourni de fausses déclarations lors de la demande d’exporter.

A l’issue de l’enquête, le MPC conclut qu’il n’y a aucune preuve de «violation délibérée et non légitimée de la loi sur le contrôle des exportations». Les personnes responsables de l’exportation des appareils de cryptage devaient penser que ces exportations étaient légales. Pour cette raison, le MPC a ordonné le classement sans suite de la procédure.

Milliers de documents interceptés

Les révélations autour de la société Crytpo ont été révélées en février dernier. La CIA et les services de renseignements allemands (BND) auraient, durant des dizaines d’années, intercepté des milliers de documents via les appareils de chiffrement de l’entreprise zougoise Crypto. Grâce à des appareils truqués, la CIA et le BND ont écouté les conversations de plus de 100 Etats étrangers.