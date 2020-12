Suisse : Le MPC clôt une procédure contre le directeur de Swissmem

L’avocat zurichois Stefan Brupbacher est déchargé par le Ministère public de la Confédération de l’accusation d’avoir commis une violation du secret de fonction pertinente du point de vue pénal en 2018.

«Informations confidentielles»

Les journaux du groupe zurichois Tamedia avaient révélé l’affaire en juin 2019, en se basant sur des courriels entre Stefan Brupbacher et la faîtière de l’industrie suisse des machines. Selon eux, celui qui était alors secrétaire général du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann avait transmis en novembre 2018 des informations confidentielles à son futur employeur, violant ainsi le secret de fonction.

Procédure ouverte en novembre 2019

Il a toutefois dépassé les limites en permettant la possibilité d’une prise de contact ciblée avec certains membres de la commission peu de temps avant la réunion et en s’exprimant sur une proposition. Ce comportement est pénalement condamnable, mais reste toutefois marginal en termes d’illégalité.

Au contraire, selon l’ordonnance, il doit être établi que l’accusé a agi uniquement dans le cadre de ses fonctions officielles et au nom ainsi que dans l’intérêt du Conseil fédéral et du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.