Affaire CarPostal

La justice fédérale enquête pour octroi d’avantages

Nouveau rebondissement: le Ministère public de la Confédération va mener une procédure contre inconnu pour de possibles octrois d’avantages au sein de l’Office fédéral des transports.

L’affaire CarPostal a éclaté en février 2018 lorsque l’OFT a rendu un rapport révélant des transferts illégaux entre 2007 et 2015 de coûts et de produits du transport régional subventionné vers d’autres secteurs.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a reçu des accusations pénales de la part de l'Office fédéral de la police (fedpol) le 22 mars 2019, soit il y a plus d'un an. Il a alors ouvert une procédure pénale contre inconnu pour suspicion d'octroi d'avantages, a indiqué lundi le MPC à Keystone-ATS, confirmant une information du Blick. Il n'a pas donné plus de détails.