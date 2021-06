VW T7 MULTIVAN - Le Multivan de Volkswagen devient véhicule de tourisme

Le VW Transporter, également appelé Bulli, connaît le succès depuis plus de 70 ans. Grâce au boom du van, la génération actuelle T6 connaît un véritable essor. L’année dernière, elle occupait la 13ème place au classement des ventes en Suisse, avec près de 3000 véhicules écoulés – en tant que véhicule utilitaire, bien entendu.

Volkswagen entend évidemment tirer le meilleur parti de cet essor et envisage d’aborder le futur avec une gamme à trois piliers. Avec le nouveau Multivan T7, qui sera lancé au second semestre de cette année, le Transporter laisse derrière lui son passé de véhicule utilitaire et sera dorénavant techniquement basé sur la plateforme modulaire MQB, utilisée notamment pour la Golf. D’un côté, cela permet d’avoir un habitacle plus spacieux, des technologies plus modernes et de nouvelles caractéristiques de confort. D’un autre côté, le modèle perd les solides attributs de véhicule utilitaire de son prédécesseur. C’est pourquoi Volkswagen continuera de proposer la version T6.1 comme alternative pour les professionnels et les campeurs. À ce duo viendra s’ajouter, l’année prochaine, le modèle lifestyle électrique ID.Buzz.

Le fait que le T7 mise désormais entièrement sur les clients de voitures de tourisme est non seulement mis en évidence sur le plan technique, mais également au niveau esthétique. En termes de design, le van reprend des éléments de la Golf tout en restant fidèle à la tradition en termes de silhouette et de proportions. Avec une longueur de 4,97 mètres, il a presque sept centimètres de plus que son prédécesseur, alors que la version longue proposée en alternative perd 13 cm et mesure désormais 5,17 m. Dans les deux cas, la longueur de l’empattement augmente de 12 cm pour atteindre 3,12 m, ce qui offre évidemment plus d’espace à l’intérieur. En revanche, le T7 perd en hauteur et ne fait plus qu’1,90 m de haut. En fonction de l’agencement et de la longueur de carrosserie, le volume de chargement varie entre 469 et 4053 litres.

Le nouveau Multivan T7 est basé sur la plateforme pour voitures de tourisme. Cela permet d’optimiser l’espace et de disposer de nouvelles caractéristiques techniques. VW Un nouveau système de rails au niveau du plancher améliore nettement la modularité dans l’habitacle. VW En l’absence du frein à main et du levier de vitesses, la sensation d’espace est encore plus marquée à l’avant. Au niveau connectivité, le T7 est à jour. VW

La nouvelle plateforme permet d’offrir de nouvelles caractéristiques techniques. Parmi les nouveautés, citons la commande gestuelle pour les portières coulissantes et le hayon à commande électrique, l'éclairage matriciel à LED pour les phares et davantage de connectivité pour le cockpit. Un nouveau système de rails au niveau du plancher améliore considérablement la modularité. La banquette de la troisième rangée, par exemple, laisse place à trois sièges réglables et démontables individuellement.

La boîte manuelle n'est plus proposée; le véhicule est équipé de série d’une boîte de vitesses à double embrayage actionnée par un sélecteur situé sur le tableau de bord. Le moteur de base est un moteur à essence 1,5 litre de 136 ch, mais il existe également un moteur 2,0 litres développant 204 ch. Le seul diesel de la gamme, d'une puissance de 150 ch, sera disponible en 2022. Pour la première fois dans la gamme de modèles, un groupe motopropulseur hybride rechargeable sera proposé - bien que Volkswagen n'ait pas encore communiqué de détails concrets sur l’autonomie en mode 100% électrique. Elle est censée suffire pour les «distances type du quotidien». Pour l’heure, les prix demeurent également inconnus.