États-Unis

Le mur de Trump, une menace pour les jaguars

Trois ONG de défense de l’environnement ont porté plainte mardi contre l’administration Trump afin de protéger les jaguars contre le mur anti-migrants.

Ces trois organisations (Defenders of Wildlife, Center for Biological Diversity et Animal Legal Defense Fund) ont déposé une plainte auprès d’un tribunal de Washington, en dénonçant l’impact sur l’environnement de cette promesse de campagne clé de Donald Trump.