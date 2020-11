EPFL : Le Musée Bolo en difficultés financières

L’établissement dédié à l’informatique, à la culture numérique et aux jeux vidéos cherche 65’000 francs d’ici à la fin de l’année. Sa collection est parmi les plus grandes d’Europeavec près de 30’000 pièces.

«Les maigres revenus ne couvrent plus les charges des volumineux dépôts. Avant de pouvoir faire vivre ou revivre les appareils devant le public, il faut pouvoir assurer leur stockage», écrit le Musée Bolo dans un communiqué. Il rappelle qu’il bénéficie d’une collection «parmi les plus importantes d’Europe» avec notamment 5000 ordinateurs et consoles de jeux, 15’000 livres et magazines et 8000 logiciels.