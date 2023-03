Palais de Tokyo: «Le tableau ne représente pas un enfant»

Un long engagement

Miriam Cahn peut être considérée comme une artiste militante. «Son travail explore depuis les années 1980 la souffrance humaine et rend compte des tragédies individuelles, notamment les violences faites aux femmes et les atteintes aux droits de l’homme commises dans les zones de conflit en les exposant sans filtre avec un regard d’artiste militante et féministe», rappelle le Palais de Tokyo. Toutefois, elle n’a «jamais usé de la transgression ni cherché à choquer le public; l’empathie avec les victimes des conflits est au cœur de sa réflexion et de sa relation aux images».