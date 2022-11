Royaume-Uni : Le Musée de Londres prépare un déménagement «puissance 1000»

Le Musée de Londres, situé dans la City, près du Barbican Estate, raconte l’histoire de l’une des plus grandes villes du monde à travers plus de six millions d’objets, la plus grande collection d’histoire urbaine au monde, mais son développement a été gêné par son emplacement, coincé dans le quartier financier de la capitale. «Sa Majesté la Reine inaugure le Musée de Londres aujourd’hui, si elle peut trouver l’entrée», avait raillé en 1976 le journal «The Times». Près d’un demi-siècle plus tard, le musée déménage pour s’installer dans un gigantesque bâtiment désaffecté à quelques pas de là, dans le marché couvert de Smithfield. Le déménagement, estimé à 250 millions de livres (plus de 282 millions de francs) doit commencer début décembre, et durer trois ans.