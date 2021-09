Hong Kong : Le musée dédié à Tiananmen a été perquisitionné par la police

Les autorités avaient contraint le musée à fermer en juin dernier. Ce jeudi, la police a embarqué des objets et des photos qui étaient exposés dans le bâtiment.

L’Alliance accusée d’être un «agent étranger»

Cette perquisition intervient au lendemain de l’arrestation et du placement en détention de Chow Hang-tung, avocate et vice-présidente de l’Alliance, et de trois de ses membres, pour ne pas avoir fourni des informations liées à la loi sur la sécurité nationale. Le mois dernier, la police a ordonné à l’Alliance de lui remettre des informations financières et opérationnelles, l’accusant d’être un «agent étranger».