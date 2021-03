Los Angeles : Le musée des Oscars abordera le racisme et le sexisme dans le cinéma

Le musée des Oscars devrait finalement ouvrir ses portes, après plusieurs années de retard, en septembre 2021. Au milieu des costumes cultes et autres attractions, les administrateurs promettent d’exposer une vision réaliste du monde du cinéma. Les questions du racisme et du sexisme seront traitées.

Le très attendu musée des Oscars de Los Angeles abordera «l’histoire problématique» de l’industrie du cinéma, depuis le racisme qui entachait «Autant en emporte le vent» aux récentes controverses sur la faible représentation des femmes et de minorités, ont affirmé mercredi ses responsables.

Il aura fallu près d’un siècle pour que l’idée d’un musée consacré au 7e art voie le jour et le bâtiment conçu par l’architecte italien Renzo Piano, censé ouvrir ses portes en 2017, a accusé retard sur retard. Mais désormais les bâtiments sont prêts et le musée a fixé à septembre 2021 son ouverture.

C’est l’actrice Laura Dern, lauréate de l’Oscar du meilleur second rôle féminin l’an dernier, qui a emmené mercredi les journalistes conviés à une visite virtuelle du musée, construit dans l’ouest de Los Angeles.

«Nous ne ferons pas semblant d’ignorer l’histoire problématique», a promis la comédienne, citant la controverse #OscarsSoWhite autour du manque d’artistes noirs, la faible présence des femmes et la façon dont l’Académie avait traité l’actrice noire Hattie McDaniel en 1940.

Première artiste noire à recevoir un Oscar pour son rôle dans «Autant en emporte le vent», Hattie McDaniel n’avait pu assister à la première du film en raison de la couleur de sa peau. Lors de la cérémonie des Oscars, elle n’avait pu pénétrer dans l’hôtel Ambassador, qui pratiquait la ségrégation raciale, qu’après l’intervention des producteurs et elle avait dû s’asseoir à une table séparée, loin des autres acteurs du film.

«Nous n’avons pas voulu effacer des films et des artistes et des moments qui pourraient mettre mal à l’aise. Nous voulions les regarder en face et les placer dans leur contexte, à travers notre exposition permanente», a expliqué le directeur du musée, Bill Kramer.