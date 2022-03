Fribourg : Le musée d’Histoire naturelle se prépare à changer d’écrin

Actuellement dans une ancienne usine de wagons, le musée s’apprête à prendre ses quartiers dans un ancien dépôt militaire.

Le futur MHNF sera conçu selon le projet M13 du bureau fribourgeois Zamparo Architectes, lauréat du concours d’architecture international lancé en 2018. Le bâtiment sera surélevé, permettant de créer un parc urbain arborisé, et des plateaux d’exposition de plus de 2000 m² seront équipés des dernières innovations en matière de scénographie. Un grand foyer accueillera le public, distribuera une cafétéria, une boutique, un vestiaire, une grande terrasse et donnera accès à une salle polyvalente et à un atelier de médiation culturelle. Le musée disposera également d’une salle d’étude des collections.

Fondé en 1824, le MHNF est l’une des quatre institutions culturelles de Fribourg. Ouvert au public en 1826, il est installé depuis 1897, dans une ancienne fabrique de wagons sur le plateau de Pérolles. L’équipe du MHNF compte 25 collaborateurs fixes (9,7 EPT) et une quinzaine d’auxiliaires et mandataires. Ouvert 362 jours par an, le musée accueille annuellement 65’000 visiteurs. Outre sa mission de conservation, d’entretien et de développement de ses collections, le musée propose une exposition permanente et plusieurs expositions temporaires par année.