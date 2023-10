Le Musée Grévin va retravailler la statue de The Rock

Pour ce faire, celui qui ne comprend pas pourquoi «Black Adam» n’aura pas de suite avait partagé le 22 octobre 2023 sur le réseau social une vidéo de James Andre Jefferson Jr. «Paris pense qu’il ressemble à ça. Ils ont transformé The Rock en galet […] On dirait qu’il n’a jamais vu le soleil de sa vie […] The Rock ressemble à David Beckham. On dirait qu’il appartient à la famille royale», a notamment déploré ce dernier. L’humoriste s’est aussi demandé s’il s’agissait d’une vengeance: «Est-ce que c’est ce que vous avez ressenti quand vous avez perdu la Petite Sirène? Je comprends, faisons un contre-Uno, vous récupérez la Petite Sirène et on récupère The Rock», a-t-il ajouté. Le comique faisait ainsi référence au fait qu’Halle Bailey, actrice noire, a incarné au cinéma l’héroïne à la peau blanche de Disney. Cette réaction a fait rire le principal intéressé qui avait refusé de présenter les Emmy Awards 2022. En légende, il a écrit: «Je savais que mon pote James Jefferson jr avait cette statue dans sa ligne de mire».