« Il y a celles et ceux qui croient savoir, mais il y a surtout celles et ceux qui aimeraient en savoir plus et se mettre en mouvement » , indique le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève dans un communiqué. L’institution ouvre mardi un nouvel espace nommé AG!R , dédié à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité.

Documentation, conférences, discussions avec des scientifiques et des spécialistes de l’information: AG!R se veut un lieu « d’auto-défense environnementale » , où les visiteurs trouveront des informations « et de quoi co-construire/rechercher des solutions, basées sur des évidences scientifiques, à mettre en oeuvre à toutes les échelles utiles, souligne le Muséum. Les enjeux liés à la biodiversité et au climat ne relèvent en effet pas que de la seule expertise des sciences physiques ou du vivant. Il s’agit de proposer des expérimentations et de rechercher avec nos publics de nouvelles voies, de nouvelles façons de vivre dans un monde de plus en plus impacté par l’influence humaine. »