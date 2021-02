Jeux vidéo : Le mutisme de Google fâche un développeur

Privé sans explication par le géant américain de ses différents comptes, le cocréateur du jeu «Terraria» réagit en boycottant la plateforme Stadia.

Andrew Spinks s’est lancé dans une croisade contre Google en prenant à témoin ses près de 70’000 abonnés sur Twitter. Sous son pseudo Demilogic, il raconte avoir perdu l’accès à tous ses comptes Google, y compris Google Play, Google Drive, YouTube et son adresse Gmail ouverte il y a plus de 15 ans. Depuis trois semaines, il tente désespérément de récupérer ces accès utilisés pour son studio de développement Re-Logic, à l’origine du jeu «Terraria». «Je n’ai absolument rien fait pour violer vos conditions d’utilisation», a-t-il assuré. Dans le fil de discussions sur Twitter noué avec l’équipe YouTube, Andrew Spinks explique avoir reçu un e-mail concernant une violation présumée des conditions d’utilisation alors que la dernière mise à jour date de plusieurs mois. L’e-mail aurait été envoyé par erreur, mais son compte a été désactivé quelques jours plus tard.