Coronavirus

Le mystère de ces jeunes guéris et «recontaminés»

Des cas d'anciens malades guéris du coronavirus à nouveau contaminés inquiètent, notamment en Corée du Sud. La communauté scientifique s'interroge sur l'immunité face au virus...

Peut-on être à nouveau infecté après avoir été guéri du coronavirus? Non, a longtemps affirmé la communauté scientifique en espérant même «l'immunité de groupe», ce moment où une majorité importante de la population (60 à 70%) a contracté le virus, ce qui entraîne la fin de l'épidémie.

Une théorie de plus en plus contestée que ces derniers résultats venus de Corée du Sud tendent à ébranler un peu plus encore. Les autorités sanitaires coréennes ont ainsi identifié 179 cas de «recontaminations». Des patients qui étaient considérés comme soignés ont en effet à nouveau été testés positifs. Un phénomène qui inquiète dans ce pays d'Asie considéré comme celui qui a le mieux géré la pandémie.