Genève: L'entreprise sociale PRO a 60 places de travail à pourvoir

Nichée dans le rutilant espace Tourbillon (Plan-les-Ouates), PRO emploie 630 collaborateurs, dont 280 à l’AI, 60 emplois de solidarité et 60 apprentis touchés dans leur santé. Industrie, artisanat, restauration, administratif: le panel de métiers est immense. Et y accéder est aisé. «On organise des visites. Si le candidat est intéressé, il fait un stage pour trouver une activité en lien avec son expérience, ses compétences, ses envies. S’il est satisfait, on le recrute», expose Ivan Haro. Aucun taux d’activité minimal n’est requis. «On s’adapte au rythme de chacun.»

Mais rien à voir avec de la charité. «Notre culture, c’est l’amélioration, la satisfaction du client et le bien-être au travail: quand on se sent bien, on fait du meilleur travail. Les employés sont accompagnés avec bienveillance, mais sans complaisance.» L’idée étant d’offrir dignité et lien social par l’activité, qui ne peut être bâclée vu le pedigree des clients, notamment des sociétés horlogères et ferroviaires ne souffrant pas l’approximation.