A peine un jour plus tard, il avait à nouveau disparu.

Dernièrement, d’étranges monolithes ont été découverts aux Etats-Unis, en Belgique, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Roumanie. La semaine passée, un prisme similaire s’est soudainement dressé dans l’enceinte du château Liebegg à Gränichen (AG). Mais, contrairement à ce que disaient les rumeurs, il ne s’agit pas d’un coup marketing de Netflix pour la série «Black Mirror». Le musée des sorcières qu’abrite le château n’y est pour rien non plus, a révélé jeudi TeleM1.