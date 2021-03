Lors d’une excursion à Landquart, un randonneur est tombé sur un panneau de bois. Il l’a ramené au poste de police, pensant qu’il s’agissait d’un bien volé. Les gendarmes ont alors lancé un appel sur Facebook pour trouver des indices. Et les commentaires ont été nombreux. «C’est certainement une œuvre volée dans une église ou une chapelle!» a avancé un internaute. Une femme a indiqué qu’elle trouvait cette œuvre d’art géniale avec ces textes en latin, grec ancien, arabe, hébreu et allemand. Elle s’est interrogée également sur les motivations qui ont poussé quelqu’un à jeter ainsi un tel travail dans les bois et a ajouté être très intéressée par la résolution de ce mystère.