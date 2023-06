Hockey: Le mystérieux et génial Matvei Michkov ira à Philadelphie. Ou pas…

Le Russe avec son futur (éventuel) maillot. Getty Images via AFP

Depuis de longues semaines, au fur et à mesure que les équipes de NHL partaient en vacances après leurs éliminations des play-off ou avant, les fans ont eu tout le temps de se projeter sur cette draft. L’élément le plus mystérieux était le jeune Russe Matvei Michkov. Son talent faisait tourner les têtes et il y a de quoi. Prêté à Sotchi par St-Pétersbourg, en KHL, l’ailier a été incroyable. Vingt points en 27 parties à simplement 18 ans dans la deuxième meilleure ligue du monde, c’est assez fou.

«On ne pensait pas qu’un joueur de son calibre serait disponible au septième rang, a expliqué Daniel Brière, ancien éphémère joueur de Berne et directeur général de l’équipe pennsylvanienne depuis peu. On aimait la possibilité de s’avancer, mais le prix pour monter (ndlr: drafter plus rapidement) était élevé. On a donc attendu et finalement, il était disponible à notre rang. Ça a été une décision facile pour nous. Il ne nous a fait aucune assurance, mais il nous a dit qu’il voulait jouer dans la LNH et que son rêve était de gagner la coupe Stanley et de jouer pour les Flyers.»

Car les nombreuses incertitudes autour du décès du père de la future star ont fait peur aux recruteurs. Andrei Michkov (51 ans) avait été retrouvé mort en avril dernier dans son pays, après avoir été porté disparu pendant quelques jours. Selon certains reporters, sa mort aurait à voir avec la volonté du géniteur d’essayer de libérer son rejeton du contrat qui le lie toujours avec le SKA St-Pétersbourg, jusqu’en 2026, et de lui permettre de décoller au plus vite pour rejoindre l'Amérique du Nord.

«C’est pourquoi cette histoire est un peu délicate, car on ne sait pas si le jeune homme devra respecter le contrat qu’il aurait signé, car personne ne peut dire clairement s'il a vraiment signé ce contrat et s'il s’agit bien de deux ans, trois ans, quatre ans sur ce contrat. C’est ce qui est un peu embêtant dans son cas», disait l’analyste radiophonique Martin McGuire il y a encore un mois. Officiellement, le joueur doit encore trois ans à son club actuel. Des rumeurs disent qu’il pourrait débarquer en NHL en 2024 «déjà».

Le joueur, pas tout à fait tout sourire. Getty Images via AFP

Les équipes avec les choix de draft les plus bas se sont tous posé la question de savoir si le risque en valait la chandelle. Le joueur et son entourage, eux, ont soigneusement choisi les franchises avec lesquelles ils étaient d’accord de s’engager. Les supporters du Canadien de Montréal l’espéraient secrètement pour beaucoup et il y a eu quelques sifflets dans la Bridgestone Arena de Nashville quand le choix des Québécois s’est porté sur l’«Aviateur» autrichien David Reinbacher.

Le mystère autour de la merveille de Perm (ancien nom: Molotov, de 1940 à 1957…), entre Kazan et Iekaterinbourg dans le centre du pays, a presque pris des allures de films d’espionnage, en fin de semaine dernière. Michkov a rencontré son futur employeur de manière «officielle» lundi dernier, avant d’aller faire le tour des installations des Flyers à Voorhees, dans le New Jersey, de façon secrète vendredi. Le centre d’entraînement avait été fermé pour l’occasion, afin que rien ne filtre.

«On a été renversé par sa personnalité et par à quel point il semblait vouloir être un membre des Flyers, a dit Brière. On a ensuite essayé de l’expliquer au reste de notre personnel mais il ne nous croyait pas. On l’a donc convoqué pour une deuxième rencontre et tout le monde a été époustouflé par son sourire et son désir d’être un Flyer. On l’a cuisiné en entretien. On lui a posé des questions dures et on a été satisfait des réponses. On ne sait jamais, mais on a un bon pressentiment.»