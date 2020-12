États-Unis : Le mystérieux monolithe a été démantelé et évacué

On ne sait toujours pas comment un mystérieux obélisque de métal est apparu dans le désert de l’Utah, mais sa disparition récente semble avoir été élucidée, et les extraterrestres n’y seraient pour rien.

Mardi, des images ont été diffusées sur internet montrant quatre hommes s’affairant de nuit pour démanteler cet étrange «monolithe» qui a suscité l’intérêt dans le monde entier, donnant lieu aux spéculations les plus échevelées sur son origine.

Le photographe Ross Bernards, qui se trouvait sur place vendredi soir, a décrit sur Instagram la scène dont il a été témoin, clichés à l’appui: quatre hommes qui surgissent, mettent à bas le prisme métallique de plus de 3,5 m de haut et le démontent avant de l’emporter dans une brouette vers une destination inconnue. «L’un d’entre eux s’est tourné vers nous et a dit +ne laissez pas de traces+. C’était à 20h48», écrit Ross Bernards.