Yémen : Le mystérieux «puits de l’enfer» exploré par des spéléologues

Des spéléologues omanais étudient le puits de Barhout, situé dans le désert yéménite. La population de la région le considère comme une prison pour les démons.

Il est surnommé le «puits de l’enfer» : une équipe de spéléologues omanais tente de percer les mystères du légendaire puits de Barhout au Yémen, une merveille naturelle et une source de frayeur parmi la population qui y voit une prison pour démons.

Dans le désert de la province orientale d’Al-Mahra, un trou rond et sombre de 30 mètres fait office d’entrée vers une caverne d’environ 112 mètres. À l’intérieur, l’équipe venue du sultanat d’Oman, le pays voisin, y a trouvé des serpents, des animaux morts et des perles de caverne grises et vertes formées par des gouttes d’eau.

Les rumeurs et légendes sont nombreuses autour du puits de Barhout. AFP

Mais aucun signe de surnaturel ni d’odeur particulière au-delà de celle d’oiseaux morts, selon le chef de cette équipe de huit spéléologues qui dit avoir été motivée par la «passion». «Il y avait des serpents, mais ils ne vous feront rien si vous ne les dérangez pas», raconte à l’AFP Mohammed al-Kindi, également professeur de géologie à l’Université allemande de technologie d’Oman.

Une fosse vieille de «millions» d’années

«Nous avons senti que ce projet allait révéler une nouvelle merveille et une partie de l’histoire du Yémen», confie le jeune homme, qui possède par ailleurs une société de conseil en exploitation minière et pétrolière. «Nous avons recueilli des échantillons d’eau, de roches, de sol et de quelques animaux morts, mais nous devons encore les faire analyser», précise-t-il, ajoutant qu’un rapport sera bientôt publié.

Des responsables yéménites avaient assuré en juin à l’AFP qu’ils ignoraient ce que contenait cette fosse qu’ils estiment vieille de «millions» d’années. Selon eux, les autorités de ce pays très pauvre et en guerre n’ont jamais atteint le fond du «puits».

«Nous sommes allés visiter la zone et sommes entrés dans le puits. Nous avons atteint plus de 50-60 mètres de profondeur et remarqué des choses étranges à l’intérieur», avait alors expliqué Salah Babhair, directeur général de l’autorité locale chargée de l’étude géologique et des ressources minérales. «C’est très mystérieux», avait insisté le responsable.

Rumeurs et légendes Au fil des siècles, des rumeurs et légendes se sont transmises de génération en génération au sujet d’esprits maléfiques connus sous le nom de «djinns» vivant dans ce «puits de l’enfer». La plupart des habitants de la région évitent de passer près du vaste trou ou même d’en parler, par crainte de malchance. Et les Yéménites ne manquent pas de malheur. Le pays est plongé dans une guerre civile depuis 2014 entre le gouvernement et les rebelles Houthis, qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, selon des organisations internationales. L’ONU rappelle régulièrement que le Yémen connaît la pire crise humanitaire au monde, avec une population de 30 millions d’habitants au bord de la famine et qui dépend à 80% de l’aide internationale.