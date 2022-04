Archéologie : Le mystérieux sarcophage de Notre-Dame va livrer ses secrets

Le cercueil de plomb vieux de plusieurs siècles, mis au jour en mars lors de fouilles préalables à la reconstruction de la flèche de la cathédrale parisienne, va bientôt être ouvert.

La tête du squelette est posée sur des restes végétaux

«Un corps humain n’est pas un objet archéologique»

Des médecins légistes et des scientifiques y ouvriront le sarcophage pour en étudier les ossements du défunt et autres objets, afin d’identifier son sexe et son état de santé, et «d’affiner» par une datation au carbone 14 une chronologie encore incertaine, a indiqué Christophe Besnier, responsable scientifique des fouilles. «Le sarcophage se situe sous des remblais contenant du mobilier du XIVe siècle… s’il s’avère qu’il s’agit bien d’un sarcophage du Moyen Âge, on est sur une pratique d’inhumation extrêmement rare», a-t-il commenté.