Football: Le mythique stade de San Siro ne pourra pas être détruit

De nombreux tifosi italiens (et certainement d’au-delà les frontières) peuvent respirer: non, le mythique stade de San Siro, inauguré en septembre 1926, ne sera finalement pas détruit. L’enceinte, qui accueille les rencontres à domicile de l’Inter Milan et de l’AC Milan, va être préservée suite au refus définitif de la Commission régionale du patrimoine culturel de Lombardie.