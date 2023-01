Tennis: Le No 1 mondial Carlos Alcaraz déclare forfait pour l'Open d'Australie

Tennis : Carlos Alcaraz est forfait pour l’Open d’Australie

Déjà absent à Paris et au Masters

Alcaraz est devenu le plus jeune No 1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973 en remportant en septembre dernier à l’US Open, son premier tournoi du Grand Chelem, à l’âge de 19 ans. Il était devenu quelques mois plus tard le plus jeune joueur de l’histoire à terminer l’année au sommet de la hiérarchie mondiale.