244’000 mégots récoltés : Le nageur des cinq lacs termine un nouveau challenge

Suite à ses 188 km de nage lors de sa traversée des cinq plus grands lacs suisses, Noam Yaron vient de terminer son nouveau défi écologique appelé «Water Lover Challenge». Soutenu notamment par l'Office Fédéral de l’Environnement, il visait à collecter le plus de mégots de cigarettes possible en l’espace de quinze jours.



En cette fin de campagne, la plateforme WaterLover.ch a collecté 244’309 mégots, soit l’équivalent d’environ 97 piscines olympiques. Près de 450 participants, dont des établissements scolaires et des entreprises, ont pris part à cette action à travers la Suisse.



«C’est une belle étape, mais cette problématique est loin d’être résolue», explique le nageur dans un communiqué. «Par sa petite taille, le mégot est l’un des premiers déchets à arriver dans l’eau et l’un des plus polluants. Si cela peut motiver ne serait-ce qu’une seule personne à collecter un mégot, on va laisser la plateforme ouverte.»