Cinéma : Le «Napoléon» d’Abel Gance devrait ressortir en salles en 2023

Restauré, le chef-d’œuvre du cinéma muet pourrait retrouver le chemin des cinémas dans deux ans, avec une bande musicale inédite, a annoncé l’institution.

Réalisé par Abel Gance, «Napoléon», film muet inclassable de plus de sept heures, date de 1927.

Le «Napoléon» d’Abel Gance, chef-d’œuvre du cinéma muet de plus de sept heures, que la Cinémathèque française restaure depuis douze ans, devrait ressortir en salles en 2023, avec un enregistrement musical confié à différents orchestres prestigieux.

Lors du Festival de Cannes , la Cinémathèque a annoncé qu’une partition musicale originale, assemblant des pièces du répertoire, avec des parties chantées, allait être enregistrée par l’Orchestre national de France, l’orchestre philharmonique et le chœur et la maîtrise de Radio France, «lors de plusieurs ciné-concerts».

Le film pourra ensuite, en 2023, être présenté «au public dans sa splendeur originelle», souligne la Cinémathèque, distribué par le groupe Pathé en salles et sur France Télévisions au cours de plusieurs soirées spéciales.

Vénéré par Francis Ford Coppola

Pièce majeure et inclassable du patrimoine cinématographique, «Napoléon» est vénéré par nombre de cinéphiles et cinéastes, au premier rang desquels on trouve Francis Ford Coppola.