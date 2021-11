Etats-Unis – Le narcotrafiquant «Don Mario» plaide coupable à New York

États-Unis : Le narcotrafiquant «Don Mario» plaide coupable à New York

Le Colombien Daniel Rendon Herrera, dit «Don Mario», risque la prison après avoir plaidé coupable de trafic de drogue et soutien à une «organisation terroriste».

Le narcotrafiquant colombien Daniel Rendon Herrera, dit «Don Mario», a plaidé coupable mardi à New York de trafic de drogue et soutien à une «organisation terroriste», quelques jours après l’arrestation en Colombie d’un autre baron de la cocaïne, Dairo Antonio Usuga, a annoncé la justice américaine.

«De son propre aveu, (il) était le chef d’une organisation narcoterroriste brutale et meurtrière en Colombie, et il a trafiqué plus de 80 tonnes de cocaïne» vers les États-Unis, a déclaré le procureur Damian Williams, selon qui Daniel Rendon Herrera «supervisait les opérations d’un cartel paramilitaire qui procédait à des enlèvements, des tortures et des meurtres».