Berne : Le National accepte de renforcer les contrôles des voyageurs

Après le Conseil des Etats, c’est au tour de la chambre basse d’accepter un projet pour lancer un nouveau système d’autorisation de voyage.

La Suisse doit participer au renforcement de la sécurité aux frontières extérieures de l’espace Schengen. A l’instar du Conseil des Etats, le National a accepté jeudi par 108 voix contre 23 et 49 abstentions un projet visant à introduire un nouveau système d’autorisation de voyage.

Le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (European Travel Information and Authorisation System, ETIAS), pendant européen de l’ESTA américain, constitue un gain de sécurité pour la Suisse, a indiqué ce jeudi Damien Cottier (PLR/NE).

Le PS pour une loi

La gauche ne s’est pas montrée convaincue. «ETIAS vise plus de sécurité. Mais ce n’est pas une nouvelle base de données qui dissuadera les terroristes», selon Greta Gysin (Verts/TI). Cédric Wermuth (PS/AG) aurait préféré une loi et non une ordonnance d’exécution. «Le Parlement doit être impliqué», estime-t-il.