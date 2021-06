Session - Le National entre en matière sur la retraite des femmes à 65 ans

photo d’illustration AFP

Les femmes devront travailler une année de plus pour toucher leur retraite. Sans surprise, le Conseil national a accepté, malgré l’opposition farouche des socialistes et des Verts, d’entrer en matière sur la réforme AVS 21 qui vise à stabiliser le financement du 1er pilier jusqu’en 2030. Un projet dans lequel la mesure phare est l’augmentation de l’âge de le retraite de 64 ans à 65 ans.

Pour la majorité de la commission, cette réforme est un des plus grands défis de la législature, a lancé en préambule Philippe Nantermod (PLR/VS). «Il n’y a pas de temps à perdre pour proposer enfin au peuple une réforme qui permette rapidement de limiter le déficit de l’AVS. En 1948, lors de l’adoption de l’AVS, il y avait 6,5 actifs pour un retraité. Aujourd’hui, ce chiffre a été réduit à 3,5 et il va encore se détériorer considérablement dans les prochaines années. Les gens vivent près de dix ans plus longtemps aujourd’hui qu’à l’époque de l’introduction de l’AVS», a-t-il rappelé. «C’est heureux, mais coûteux. Attendre, c’est faire payer à la génération suivante le coût de l’AVS de la génération d’aujourd’hui».

Le projet propose d’augmenter progressivement l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Le relèvement commencera un an après l’entrée en vigueur de la réforme et se fera de trois mois par an. Les femmes proches de la retraite au moment de l’entrée en vigueur bénéficieront de mesures compensatoires. La réforme prévoit aussi une augmentation de la TVA.

Taux négatifs de la BNS débattus

La gauche a pourtant tout essayé pour renvoyer le projet au Conseil fédéral ou la commission du National. À l’image de la Léonore Porchet (Verts/VD) qui proposait de faire appel aux intérêts négatifs de la BNS pour renflouer les caisses de l’AVS, sans pénaliser les femmes et les rentes. «La prévoyance vieillesse est actuellement perdante face au nouveau monde que façonnent les taux d’intérêt négatifs. Alors qu’auparavant la Confédération versait de l’argent aux institutions de prévoyance - l’AVS et la LPP - par le biais de l’intérêt de ses dettes, ce sont aujourd’hui ces dernières, par nos rentes, qui versent de l’argent à la Confédération et aux cantons. C’est un monde à l’envers. Dans ce cadre, ce n’est que justice que la BNS participe au financement de l’AVS», a-t-elle argumenté.

La droite et le Centre ont rejeté en bloc cette proposition. «L’argument est séduisant, mais cela ne peut pas fonctionner sur la durée car on ne sait pas combien de temps les intérêts négatifs de la BNS vont le rester, a ainsi expliqué Ruth Humbel (Centre/AG). «Ces intérêts négatifs sont un outil monétaire de notre Banque nationale et doivent le rester. Nous demandons à la gauche de ne pas faire pression politique sur ce sujet», a-t-elle plaidé.

D’autres propositions de gauche demandaient une augmentation des contributions de la Confédération, d’introduire des mesures pour éliminer immédiatement les différences salariales entre hommes et femmes. Enfin une minorité proposait de lier la réforme AVS à celle de la LPP. En vain. toutes ont été rejetées par les deux tiers du Conseil national.

«La Suisse a un modèle économique hostile aux femmes»

Lors du débat d’entrée en matière, la gauche s’est aussi démenée pour que l’assainissement de l’AVS ne se fasse pas «sur le dos des femmes», comme l’ont souligné plusieurs orateurs. «Les femmes souffrent déjà d’une inégalité à la retraite. Leurs rentes sont 40% inférieures à celles des hommes si l’on compte la LPP et l’AVS ensemble. Pourquoi alors entamer une réforme qui justement pénalise encore plus les femmes?» a ainsi questionné Pierre-Yves Maillard (PS/VD). D’autant que cette réforme se fait dans un contexte de baisse de rentes dans le 2e pilier. «Selon le Credit Suisse, ceux qui prendront leur retraite en 2025 toucheront, à capital égal, 20% de rente en moins que ceux qui ont pris leur retraite en 2010», a-t-il souligné. Il n’y a donc pas de place pour baisser encore les prestations de la retraite, d’autant que les rentiers ne vivent pas sur l’or puisque leur rente moyenne cumulée est inférieure à 3500 francs par mois».

Pour la Verte vaudoise Léonore Porchet, les femmes n’ont pas à faire les frais de la réforme. Elle a rappelé qu’en 2018, les écarts salariaux entre hommes et femmes étaient de 19%, et 45% de cette différence était totalement inexpliquée. «Par mois, cela représente 684 francs de moins perçus par les femmes dans le secteur privé et 602 francs dans le secteur public. C’est autant de cotisations en moins dans les retraites futures», a-t-elle souligné. «La solution préconisée ne va certainement pas être acceptée par la population», a-t-elle prévenu. «La Suisse a un modèle économique et sociale hostile aux femmes».

L’UDC veut sauver l’AVS

L’UDC a balayé ces arguments est s’est posée en sauveuse de l’AVS. «Nous voulons sauvegarder et sauver l’AVS qui est notre système de protection sociale le plus important», a ainsi clamé Albert Rösti (UDC/BE). C’est une cause majeure de préoccupation au sein de la population et les jeunes générations d’aujourd’hui craignent de ne plus recevoir l’AVS un jour et de ne pas pouvoir l’assurer». Le Bernois a rappelé que le Parlement a renfloué à de nombreuses reprises le 1er pilier ces dernières années, des propositions acceptées par le peuple. «Maintenant nous devons aussi agir sur ses dépenses la proposition pragmatique que l’on a ici est juste».

«Dans un peu plus de dix ans, une grand-maman qui se rendra à un guichet pour retirer sa rente ne recevra pas l’entier du montant de sa retraite parce qu’il n’y aura pas assez de montants financiers dans l’AVS. Voilà pourquoi il faut agir et voilà pourquoi il faut ce projet», a rappelé Isabelle Moret (PLR/VD). La réforme de l’AVS n’est pas une question de femmes, mais une question de société, a estimé pour sa part Regine Sauter (PLR/ZH). «Les femmes ont une espérance de vie de 4 ans de plus que les hommes. Elles bénéficient donc de plus de rentes AVS que les hommes. C’est donc normal qu’elles travaillent une année de plus», a pour sa part souligné Ruth Humbel (Centre/AG). Quant aux Vert’libéraux, ils estiment que les compensations proposées aux femmes permettront l’acceptation du projet, a indiqué François Pointet (PVL/VD).

Une réforme qui doit être juste socialement

Enfin, le ministre Alain Berset a souligné que pour qu’une réforme puisse être présentée en votation populaire avec une réelle chance de succès, «il faut qu’elle soit juste sur le plan social et transparente afin que chacun puisse prévoir ce qu’il va se passer à la retraite».



Les débats se poursuivent jusqu’en début de soirée avec l’examen de détail, notamment des mesures compensatoires. Pour faire passer la pilule du relèvement de l’âge de la retraite des femmes, le Conseil fédéral a prévu des compensations. Son modèle coûterait 700 millions de francs. Le Conseil des États l’a allégé, portant les coûts à 430 millions. La commission du Conseil national s’est rapprochée du gouvernement en proposant un modèle à 670 millions. Ces mesures seront là aussi âprement disputées. Au moins trente propositions de minorité ont été déposées.