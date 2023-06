Rachat de Credit Suisse: Le National accepte à l’unanimité une commission d’enquête

Concrètement, la CEP, réclamée par les commissions de gestion des deux Chambres, devra examiner la légalité, l’opportunité et l’efficacité des activités des autorités et organes, ainsi que leur collaboration entre eux et avec des tiers. Elle dressera ensuite un rapport à l’intention des Chambres sur les résultats de ses travaux et sur les responsabilités et lacunes constatées sur le plan institutionnel. Elle devra enfin faire des propositions quant aux mesures à prendre.