Suisse

Le National adopte la loi sur le CO2

Après deux jours de débats et plus de douze heures de discussions, la Chambre du peuple a adopté par 135 voix contre 59 la révision totale de la loi.

Au terme de deux jours de débats et plus de douze heures de discussions, la Chambre du peuple, qui avait coulé le projet en décembre 2018, a adopté par 135 voix contre 59 la révision totale de la loi, suivant en grande partie les propositions du Conseil des Etats. Les grèves du climat, de nouvelles études scientifiques et le renouvellement du Parlement ont changé la donne.