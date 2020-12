Suisse : Le National adopte le budget: 680 millions pour les cas de rigueur

Les députés de la chambre basse ont décidé d’inscrire dans le budget 2021 la part de la Confédération pour les cas de rigueur. Le déficit l’an prochain devrait atteindre quelque 4,2 milliards de francs.

Le budget 2021 de la Confédération prévoit désormais 80,7 milliards de francs de dépenses, soit 726 millions de plus que ce qu’avait prévu le Conseil fédéral.

Le budget prévoit désormais 80,7 milliards de francs de dépenses, soit 726 millions de plus que ce qu’avait prévu le Conseil fédéral. Le déficit l’an prochain devrait atteindre quelque 4,2 milliards de francs. La dette brute elle 109,7 milliards.

Le reste des augmentations devrait bénéficier notamment à l’agriculture, la culture et la formation. Ainsi l’agriculture pourra compter sur le même montant de paiements directs qu’en 2020, à savoir 2,812 milliards de francs. La diminution prévue par le Conseil fédéral a été rejetée par 120 voix contre 67, de l’UDC aux Verts. Le budget devrait ainsi être augmenté de 16,8 millions de francs.

Agroscope recevra aussi 4 millions de plus. Et la gauche a réussi à faire accepter par 102 voix contre 88 une enveloppe de 1,8 million de francs pour l’estivage des moutons. Un soutien à la protection des troupeaux est d’autant plus nécessaire après le rejet de la loi sur la chasse, a argumenté Claudia Friedl (PS/SG).