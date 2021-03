Lundi, le Conseil national a commencé la discussion de détail de la loi Covid-19 sur la question des indemnisations et des cas de rigueur. Le chef des Finances fédérales, Ueli Maurer, est resté fidèle à sa réputation sur son terrain. Il a rappelé qu’on parlait ici de 10 milliards supplémentaires. Mais de l’autre côté: «On parle de cas de rigueur, a-t-il bien insisté, nous ne pouvons pas compenser tout pour tout le monde. Non à une indemnisation jusqu’au dernier franc pour chaque perte.». Il a mis aussi en garde le Parlement que le coût des mesures prévues, pour un tiers ou 20% selon les cas, aurait une répercussion de 2 milliards de francs pour les cantons.



Mais les parlementaires ont envie d’aider l’économie en souffrance et, à part les réticences ici et là de l’UDC, le climat est à la dépense. Sur un des aspects importants de cette révision, la majorité de la Commission de l’économie et des redevances (CER) proposait de passer de 40% à 25% la baisse du chiffre d’affaires à partir duquel une entreprise a le statut de cas de rigueur (au début, le seuil était à 50%). Ueli Maurer a brandi ses chiffres. Cela représenterait 17 000 entreprises de plus à indemniser et de 3,5 milliards francs… Mais les parlementaires ont accepté la proposition par 135 voix contre 59.