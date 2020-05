Suisse

Le National appelle à un cessez-le-feu mondial

Face à la pandémie, les députés ont adopté un texte enjoignant les pays en conflit à stopper les combats et à unir leurs forces.

La communauté internationale et les Etats impliqués dans un conflit doivent déposer les armes et unir leurs efforts pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Par 129 voix contre 44, le National a adopté mercredi une déclaration en faveur d'un cessez-le-feu mondial.

Cette déclaration fait référence à celle du secrétaire général de l'ONU du 23 mars qui a aussi reçu le soutien du Conseil fédéral, a rappelé Laurent Wehrli (PLR/VD) au nom de la commission. Antonio Guterres a attiré l'attention sur l'absurdité de la guerre et des conflits armés dans le contexte de la crise du Covid-19.

Selon lui, un cessez-le-feu mondial est une condition sine qua non pour le succès de la lutte. La poursuite des hostilités risque d'exacerber la crise et d'aggraver les catastrophes humanitaires dans certaines régions.

La déclaration du National souligne les efforts entrepris en vue d'une approche commune et coordonnée contre le virus, elle soutient les démarches du Conseil fédéral et rappelle l'importance de l'ONU dans la recherche de solutions aux défis mondiaux. Le texte invite en outre le gouvernement à associer le Parlement à son activité au sein de l'ONU et à informer l'opinion publique de ses démarches.